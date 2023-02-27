Важное 27 февраля 2023, 12:58 Переход Крыма в состав Украины назвали невозможным Представитель Кремля Песков исключил появление обстоятельств для перехода Крыма к Украине РИА «Новости»

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Крым остается неотъемлемой частью России, и переход полуострова под контроль Украины невозможен. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на сложившееся положение дел не смогут повлиять никакие новые обстоятельства.

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«Нет, не могут», — заявил Песков, отвечая на вопрос могут ли в Кремле представить возможности ухода полуострова в состав Украины.

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«Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — добавил Песков.

Советник главы администрации американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что власти Украины сами определятся с решением по «захвату» Крыма и урегулированию кризиса при поддержке США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поставку оружия украинским военным для перехода конфликта из горячей фазы в дипломатическую.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что любая попытка атаки ВСУ на Крым станет фатальной битвой для киевского режима. Он подчеркнул, что российским военным известно о подготовке к нападению на полуостров со стороны Украины, которая готовит контрнаступление по указанию стран Запада.