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    06 марта 2022, 00:04

    Премьер Израиля Беннет приехал на переговоры с Путиным

    Песков: состоялись переговоры премьер-министра Израиля Беннета и президента РФ Путина

    Александра Ломейко

    В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Стороны обсудят ситуацию на Украине.

    Встречу Путина и Беннета подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

    С начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Из Мариуполя и Волновахи 5 марта по гуманитарным коридорам не смог выйти ни один мирный житель. В Минобороны подчеркнули, что националистические батальоны воспользовались режимом тишины и укрепили свои позиции. Из-за нежелания украинской стороны содействовать с 18:00 Россия возобновила наступательные действия.