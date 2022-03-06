Премьер Израиля Беннет приехал на переговоры с Путиным

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Стороны обсудят ситуацию на Украине.

Встречу Путина и Беннета подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

С начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Из Мариуполя и Волновахи 5 марта по гуманитарным коридорам не смог выйти ни один мирный житель. В Минобороны подчеркнули, что националистические батальоны воспользовались режимом тишины и укрепили свои позиции. Из-за нежелания украинской стороны содействовать с 18:00 Россия возобновила наступательные действия.