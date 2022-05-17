Переговоры России и Украины, которые начались 28 февраля, зашли в тупик. К стагнации дипломатического процесса приложили руку США — сейчас он не существует ни в каком формате.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и участник переговорной группы от России Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что американской стороне не нужен «ни мир на Украине, ни мирный договор, ни успех на переговорах».

«Они объявили Россию гибридную войну и ведут ее чужими руками», — подчеркнул он.

Слуцкий выразил уверенность, что немалый вклад в прекращение переговоров внесли «именно вашингтонские кураторы Зеленского».

«В конечном итоге [переговоры] обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате», — заявил он.

Создаваемые Госдепом «условия» путем военной помощи Украине Слуцкий назвал бесполезной тратой времени.

«Все цели специальной операции будут достигнуты», — заключил парламентарий.

Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. Но в случае нападения на страну ответ последует сверхмощный.