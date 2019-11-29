Это мнение Новак озвучил в кулуарах форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Газовые переговоры с Киевом, которые прошли 28 ноября, завершились весьма конструктивно. Тем не менее пока еще остается необходимость в дополнительных обсуждениях и рассмотрении технического характера. Над этими вопросами сейчас работают специалисты.

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе, отметил «Царьград».

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«Да, я думаю такая возможность есть. Нам доложат о результатах», — заявил Новак.

По его словам, сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Киева.

Двусторонние консультации по газу прошли в Вене 28 ноября. В них участвовали Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТС). Представители стран договорились о более интенсивной работе в двустороннем формате в ближайшие дни.