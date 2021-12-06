Переговоры Путина и Моди начались в Нью-Дели

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди началась в доме приемов правительства в Нью-Дели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Темами будущих переговоров станет совместная работа двух стран в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что в ходе переговоров Путин и Моди обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, обстановку в Афганистане и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам переговоров ожидается подписание около 10 соглашений по вопросам сотрудничества в торгово-инвестиционной сфере, по культуре и космосу.

Это первая встреча Владимира Путина и Нарендры Моди после начала пандемии. В последний раз они двусторонняя встреча прошла во время визита индийского премьер-министра во Владивосток в сентябре 2019 года. После они беседовали на саммите БРИКС в ноябре того же года.