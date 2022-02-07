Переговоры Путина и Макрона завершились в Кремле

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле завершились. Сейчас президенты готовятся к пресс-конференции, уточнило РИА «Новости». Путин и Макрон общались более пяти часов.

Беседовать российский и французский лидер начали в 18:33 по московскому времени в овальном зале Кремля.

Путин в самом начале беседы отметил, что накопилось много требующих прямого обсуждения вопросов. Макрон выразил надежду найти по итогам встречи «ответ для всей Европы». В ходе переговоров президенты общались на «ты», а Путин назвал своего коллегу другом.

Во вторник 8 февраля глава Франции должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Визит в Киев отменил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Его немецкая коллега Анналена Бербок из-за этого не стала встречаться с лидером Украины. В МИД страны призвали не строить вокруг ситуации конспирологических теорий.