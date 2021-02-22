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    22 февраля 2021, 22:53

    Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились. Видео

    Анастасия Кукова

    В Сочи завершилась встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Переговоры длились более шести часов. Регламента ее продолжительности не было.

    Пресс-служба Кремля.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

    Канал «Беларусь-1» сообщил, что лидеры двух стран обсуждали интеграцию и производство российской вакцины в республике. Они отметили, что колоссальная помощь Москвы в непростой год помогла запустить белорусскую атомную станцию.

    Владимир Путин отметил, что Россия является крупнейшим инвестором для Минска. Она вложила в белорусскую экономику свыше четырех миллиардов долларов.