Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились. Видео

В Сочи завершилась встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Переговоры длились более шести часов. Регламента ее продолжительности не было.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Канал «Беларусь-1» сообщил, что лидеры двух стран обсуждали интеграцию и производство российской вакцины в республике. Они отметили, что колоссальная помощь Москвы в непростой год помогла запустить белорусскую атомную станцию.

Владимир Путин отметил, что Россия является крупнейшим инвестором для Минска. Она вложила в белорусскую экономику свыше четырех миллиардов долларов.