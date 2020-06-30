Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 30 июня

По данным издания, встреча пройдет в рамках открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Отмечается, что в последнее время контакты между Минском и Москвой активизировались.

19 июня глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров приехал в белорусскую столицу и встретился с Лукашенко. В свою очередь лидер Белоруссии 24 июня посетил парад Победы в Москве.