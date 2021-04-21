Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 22 апреля в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят 22 апреля в Москве развитие отношений партнерства и союзничества двух стран. Также будет поднят вопрос взаимодействия в Союзном государстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Пресс-служба белорусского президента также выпустила официальное заявление. «Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — сказано в сообщении. Представители Лукашенко заявили, что лидеры будут обсуждать актуальную повестку белорусско-российских отношений. В частности, особое внимание будет уделят вопросам торгово-экономического взаимодействия. Это встреча состоится после того, как была обнародована информация о покушении на белорусского президента. КГБ Белоруссии и ФСБ России объявили о задержании группы людей, которые, по данным спецслужб, готовили преступление. Сам Лукашенко утверждает, что покушением на него стояли российские спецслужбы.