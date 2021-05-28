Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко началась в Сочи. «360» вел трансляцию открытой части переговоров.

Беседу президент России начал с вопроса интеграции России и Белоруссии. Он отметил, что этот процесс должен идти медленно, чтобы учитывать интересы двух стран.

«Интеграция в Союзном государстве России и Белоруссии должна идти не спеша, в соответствии с интересом сторон», — заявил Владимир Путин.

По данным Кремля, основными вопросами обсуждения станут темы экономики и развития двусторонних связей.

Кроме того, лидеры союзных государств могут затронуть ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, а также задержание гражданки России Софии Сапеги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что по итогам встречи никаких заявлений не будет. Он отметил, что Лукашенко может рассказать российскому лидеру о состоянии белорусской экономики.

Он напомнил, что Россия прямо и косвенно оказывает помощь союзной республике, но встреча глав двух стран не повод пересматривать увеличение субсидий.