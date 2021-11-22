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    22 ноября 2021, 22:06

    Переговоры Путина и Аббаса состоятся в Сочи 23 ноября

    В Сочи пройдут переговоры лидеров России и Палестины Путина и Аббаса

    Артур Блянихов

    В Сочи 23 ноября пройдут переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Отмечается, что главы государств коснуться вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в ближневосточном регионе с учетом усилий, которые предпринимает Россия по палестино-израильскому урегулированию.