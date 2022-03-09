Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта должен вылететь в Турцию для участия в Анталийской форуме и встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров и Кулеба готовы провести встречу в Анталье в рамках дипломатического форума. Их турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры могут пройти 10 марта.

Дипломаты, как предполагается, должны обсудить урегулирование ситуации на Украине, где Россия проводит спецоперацию. О ее начале сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что главная цель — демилитаризация и денацификация Украины. Украинские власти ввели в стране военное положение, а страны Запада осудили действия России. Российская и украинская стороны провели уже три раунда переговоров, но значимых договоренностей пока достичь не удалось.