Власть 16 января 2023, 18:46 Переговоры Лаврова и главы МИД Ирана перенесли со согласию сторон МИД сообщил о переносе переговоров Лаврова и главы МИД Ирана Абдоллахияна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет проведить переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном 17 января, сообщил ТАСС. В российском МИД агентству пояснили, что беседу перенесли на более поздний срок.

Решение о переносе переговоров приняли по взаимной договоренности, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Реклама

В конце декабря прошлого года Лавров указывал, что страны Запада пытаются раскачать ситуацию в Иране вместо того, чтобы начать диалог по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Реклама

По его оценке, это делается с целью заставить мировое сообщество бояться «иранской угрозы». Лавров отметил, что Иран и Запад способны возобновить действие СВПД, потому что точка невозврата еще не пройдена. Сейчас настало время поиска важных политических решений, констатировал министр.

Абдоллахиян ранее сообщал, что заключил договор о последних шагах к возобновлению сделки с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем.