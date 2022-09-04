Важное 04 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Песков назвал тему для переговоров России и Украины Представитель Кремля Песков заявил о готовности России вести переговоры с Зеленским РИА «Новости»

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Российская сторона готова на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждать на них будут выполнение условий России для прекращения специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал возможность диалога президента России с украинским лидером в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что все условия России президент Украины знает. Они не изменились.

«Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — добавил пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля подчеркнул, что это единственная возможная тема переговоров с президентом Украины, который неоднократно утверждал, что не готов идти на диалог с Россией.

Делегации России и Украины вели переговоры о ситуации вокруг специальной военной операции минувшей весной. Очные встречи прошли в Белоруссии и Турции.

Представители Киева предложили на рассмотрение российской стороны гарантии безопасности. Документ предусматривал отказ от вступления Украины в НАТО и размещения на своей территории вооружения других стран.

Позже Украина в одностороннем порядка вышла из диалога. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, делегация соседней страны выполнила требование кураторов из США.

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