Постпред России рассказал о прогрессе переговоров по СНВ-3

Россия и США близки к тому, чтобы продлить Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), истекающий в феврале. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Очевидно, Россия и США делают заметные и быстрые успехи по продлению ДСНВ. Есть основания ожидать, что соответствующее соглашение очень скоро станет реальностью», — написал дипломат в Twitter.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что предложат России продлить СНВ-3 еще на пять лет.

Договор, заключенный в 2011 году, истекает 5 февраля 2021 года. Двухстороннее соглашение предусматривает сокращение ядерных арсеналов США и России. Согласно ему арсенал каждой страны не должен превышать 700 межконтинентальных ракет, ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 ядерных боеголовок и 800 пусковых установок.

25 января продление СНВ-3 обсудили секретарь Совбеза России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.