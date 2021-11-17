Принят закон о порядке регистрации перегоняемых автомобилей

Регистрационные документы на автомобили, в том числе, на шасси, перегоняемые за пределы России к конечному производителю или к месту продажи, впредь будут оформляться на транспортное средство и осуществляться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Такой закон 16 ноября приняла Госдума.

С документом можно ознакомиться на сайте нижней палаты парламента. Поправки были внесены в закон от 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств».

Глава Госдумы Вячеслав Володин 14 ноября предупреждал, что в случае отмены обязательного техосмотра за езду без диагностической карты будут штрафовать автовладельцев, для которых техосмотр остался обязательным.

На прошлой неделе власти Казахстана начали проверять машины с российскими номерами и ставить их на штрафстоянки. Мера была вызвана тем, что многие из владельцы злоупотребляли безнаказанностью и нарушали правила дорожного движения республики. Проверка была проведена на основании данных, предоставленных Россией. Законы республики запрещают ездить на незарегистрированных должным образом транспортных средствах.