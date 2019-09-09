Переезд рынков в здания могут отложить в Подмосковье

Московская областная дума отложит обязательный переезд рынков в капитальные строения на пять лет. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Законопроект о переносе сроков переезда рынков рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы. О такой мере неоднократно просили фермеры и предприниматели.

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«Планируем рассмотреть законопроект, который касается одновременно и сферы сельского хозяйства и розничной торговли, и поддержки малого и среднего предпринимательства. По действующему закону, все сельскохозяйственные рынки с 1 января 2020 года должны перейти в капитальные строения. Однако своим законом мы отсрочим эту их обязанность на пять лет — до 1 января 2025 года», — отметил Игорь Брынцалов.

Первое в осенней сессии заседание Мособлдумы состоится в четверг, 12 сентября.