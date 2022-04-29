Переехавшим в другие страны россиянам пенсию выплатят в рублях

Проживающим за границей российским пенсионерам выплаты начнут проводить в рублях и зачислять на счета в российских банках. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что в условиях санкций, перевести средства в зарубежные банки невозможно. Поэтому для начисления средств счета для эмигрантов откроют в России и начнут начислять пенсии и выплаты по обязательному страхованию туда.

Для получения средств необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в орган, который проводит выплату и указать там реквизиты открытого в России счета. В противном случае начисление денег приостановят до получения этого документа.

При этом в случае снятия санкций выплаты начнут начислять в прежнем порядке, в котором просил получатель. Как отметила «Газета.ru» принятое правительством постановление действует до 31 декабря 2022 года.