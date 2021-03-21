Путин бросил монетку в таежную реку перед отъездом

Перед отъездом из сибирской тайги президент России Владимир Путин бросил в местную реку монетку. Видео с места событий показали на телеканале «Россия 1». Этот отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

По словам корреспондента, монетку в водоем российский лидер бросил, чтобы снова вернуться. После этого Путин выпил воды из колодца, который стоял на берегу.

Эти выходные президент России Владимир Путин провел в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент отправился «немного отдохнуть».

Он отметил, что в ходе поездки президент и министр прокатились по тайге на вездеходе, а после Шойгу показал свою мастерскую, где вырезает их сухих деревьев поделки.

Это не первая совместная поездка Путина и Шойгу. В 2019 году накануне дня рождения президента они вместе посетили Туву, родной регион министра. Там они поднимались в горы и собирали в лесу грибы.