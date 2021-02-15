Перечислены темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия готовятся к встрече президентов двух стран, которая состоится ориентировочно 22 или 25 февраля. Будут обсуждаться вопросы интеграции, возможно, собеседники обсудят тему кредитов.

Как заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, у президентов на столе будет лежать хороший материал для обсуждения будущего отношений двух стран. Он не исключил, что президенты обсудят будущие взаимоотношения финансово-кредитного характера и совместной кооперации.

«Но это не значит, что Белоруссия будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Белоруссию», — сказал министр.

По словам Макей, совместная работа по интеграции Белоруссии и России не останавливалась на фоне пандемии и массовых протестов в республике.

«Вопросы нашего более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты», перечислил глава министерства.

Он предположил, что последние события подтолкнут Москву и Минск к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате. А впоследствии и в многостороннем, в рамках Евразийского экономического союза.

Во время предыдущей встречи президентов в сентябре 2020 года Минск добился выделения кредита на 1,5 миллиарда долларов. Появилась информация, что в этот раз Лукашенко попытается получить остаток средств, выделенных Россией в 2011 году на строительство Белорусской АЭС. В Минфине республики этот вопрос обсуждать отказались.