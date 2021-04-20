Перечислены темы послания президента к Федеральному собранию

В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, вполне возможно, затронет темы модернизации в сфере здравоохранения и реформации инфекционных служб. Не исключено, что российский лидер будет говорить и об улучшениях, которые назрели в системе реабилитации от последствий коронавируса.

Своими предположениями с РИА «Новости» поделилась вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Президент обратится с посланием к Федеральному собранию 21 апреля.

По мнению первого замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, президент будет говорить о вакцинации, повышении уровня жизни россиян, индексации пенсий работающих пенсионеров и поддержке экономики. Сенатор предположил, что Путин затронет вопросы демографии и модернизации в этом контексте первичного звена здравоохранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что послание президента выслушают депутаты, сенаторы, а также губернаторский корпус.

«Там будет нижняя и верхняя палаты (парламента), и будет губернаторский корпус. Это я могу точно сейчас подтвердить», — процитировало его РИА «Новости».

На совещании по подготовке послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал добиваться максимального результата в развитии экономики страны, при этом он потребовал бережно использовать каждый рубль.