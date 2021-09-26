Перечислены категории бюджетников, которым с 1 октября поднимут зарплату

С 1 октября произойдет индексация заработной платы сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и некоторых других.

Средний рост зарплаты составит около 4%, сообщил «МК». Показатель может меняться в разных регионах и в зависимости от профессии. Произойдет также индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада. Размер надбавки смогут самостоятельно определить субъекты федерации. Но она не может быть ниже установленного федерального уровня.

Индексация зарплат не коснется тех бюджетных сфер, перерасчет зарплат которых уже состоялся 1 января.

Как сообщил изданию главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, в первом полугодии текущего года средняя номинальная зарплата по стране составила 54 595 рублей. При этом в бюджетной административной деятельности она не превышала 38 534 рублей, в госуправлении 54 055 рублей, образовании — 45 219 рублей, здравоохранении — 49 430 рублей. То есть, заработки бюджетников всех сфер до среднего уровня не дотягивали.

Депутат Сергей Миронов предложил поддержать платежеспособность россиян на фоне пандемии коронавируса и обрушения рубля дополнительной индексацией пенсий и зарплат.