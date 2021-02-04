Перечислены источники финансирования выплат беременным россиянкам

Профинансировать инициативу поможет проект «Демография». В него заложены большие средства, отметил парламентарий. Также имеются источники, связанные с Фондом национального благосостояния.

«Но дело даже не в источниках, а в наших планах по повышению демографии», — заметил Немцов.

Он обратил внимание, что планы по поводу демографии идут по нисходящей. Возможные причины политик видит в последствиях пандемии коронавируса или нежелании соотечественников рожать детей.

«Рождение ребенка — это стресс для семьи, это оказывается ступенькой вниз для благосостояния. А каждый ребенок должен повышать состояние этого маленького государства (семьи — прим. ред.)», — сказал депутат.

Если не дать шанс родиться этим детям, быстро переломить негативную демографическую тенденцию не получится. Новая мера поддержки даст огромный приток новых граждан, не сомневается парламентарий.

За 1,5 года сумма выплат составит 360 тысяч рублей.

Помощь такого рода должна быть адресной, считает председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. Нередко рожают и обеспеченные.