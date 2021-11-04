Перечислены грузы, за которые могут оштрафовать

Российские законы запрещают провозить в салоне машины более 10 литров немаркированного алкоголя на человека. Оштрафовать могут за перевозку мяса и туш животных, добытых на нелегальной охоте, оружия и патронов, самовольно выкопанных деревьев и кустарников.

Об этом рассказал агентству экономических новостей «Прайм» юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев. Он уточнил — за немаркированный алкоголь могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

При обнаружении в салоне автомобиля оружия и патронов придется заплатить 1-1,5тысячи рублей. Это при условии, что проверяющие не обнаружили признаков уголовного деяния.

«Пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж», — отметил специалист.

Но даже такое оружие не должно быть заряжено. Баллон со сжатым воздухом должен быть снят. Для провоза спортивного оружия требуется разрешение, подтверждающее занятия спортом, связанным со стрельбой.

Добытые браконьерством туши животных караются штрафом и наложением иных санкций.

Российский Следком получил дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого задержали с разделанной тушей лося в машине. Он заявил, что нашел ее в лесу и как раз ехал в полицию, чтобы сдать погибшее животное.