Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться 19 января. Они смогут получить по 10 тысяч рублей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой министра труда Ростовской области Елену Елисееву.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в Ростовскую область врио главы МЧС Чуприяна для организации приема беженцев из Донбасса. Он уточнил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился у Путину за помощью. По его словам, в связи с большим количеством беженцев региону нужна поддержка.

В регионе ввели режим ЧС. Чуприян назвал такое решение верным. Власти региона обратились к отельерам с просьбой помочь с размещением беженцев.

Все пограничные пункты пропуска в регионе сейчас работают только на въезд.