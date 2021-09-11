Перечислен порядок действий при неправильном расчете пенсии

Если вы считаете, что в начислении пенсии допущена ошибка, следует обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда (ПФР) для получения мотивированного ответа. Ведомство должно разъяснить, почему сумма рассчитана подобным образом. Если гражданин не согласен с ответом, следует пожаловаться в ПФР или суд.

Об этом «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Обычно конфликтные ситуации вызваны пробелом, связанным декретным отпуском или уходом за пожилым человеком. Случается, что человек работал в компании, которая не сделала запись в трудовой книжке. Тогда следует для заполнения пробела запросить необходимые документы в ПФР.

Большое значение при расчете пенсии имеет зарплата до 2002 года. Учитывается либо зарплата за 2000–2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору пенсионера. По словам Елены Бибиковой, в ПФР выбирают наиболее выгодный для него вариант.

В ПФР ранее предупреждали, что основанием для некорректного начисления пенсии может стать неправильно указанная должность или отсутствие печати. Это может повлиять и на размер пенсии, и на ее назначение в случае досрочного выхода.

Чтобы избежать ошибок россиянам следует обращаться в ведомство заранее. Тогда специалисты успеют вовремя проверить документы и запросить недостающие сведения у работодателей, в архивах или органах соцобеспечения других государств.