Перечень наиболее востребованных в экономике России профессий расширили

В России обновили перечень профессий, необходимых для модернизации и развития экономики страны. В список включили 55 дополнительных пунктов по специальностям и 23 — по профессиям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В обновленный перечень добавлены 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», — сообщили на сайте Кабинета министров.

По данным правительственной пресс-службы, российской экономике необходимы графические дизайнеры, дефектоскописты, мастера садово-паркового и ландшафтного строительства, мастера растениеводства, лепщики — модельщики архитектурных деталей и другие специалисты.

Студенты, которые обучаются по профессиям и специальностям из списка, могут получать дополнительные ежемесячные стипендии от правительства в размере четырех тысяч рублей. Прежний перечень утвердили в 2014 году. С тех пор многое изменилось, поэтому экономике понадобились работники по дополнительным актуальным специальностям.