Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Проектов с государственным участием станет больше. В правительстве расширили их перечень, финансирование которого осуществляется за счет Фонда национального благосостояния и по федеральным программам.

Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Перечень дополнили 15 новыми позициями. Среди них — строительство атомных ледоколов и терминала сжиженного природного газа «Утренний». В число новых проектов включили реконструкцию участков трасс Р-22 «Каспий» и А-290 Новороссийск — Керчь. Возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске тоже в списке, как и проект «Сибирского кольцевого источника фотонов».

Футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги из перечня, наоборот, исключили. Эти объекты уже ввели в эксплуатацию.

За реализацией проектов будут пристально наблюдать. Контроль необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и денег из ФНБ.

Дополнительные два миллиарда рублей российские власти выделяют на финансирование в 2020 году программы льготной сельской ипотеки, которая оказалась очень востребованной.