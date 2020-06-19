Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами
Распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.
Перечень дополнили 15 новыми позициями. Среди них — строительство атомных ледоколов и терминала сжиженного природного газа «Утренний». В число новых проектов включили реконструкцию участков трасс Р-22 «Каспий» и А-290 Новороссийск — Керчь. Возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске тоже в списке, как и проект «Сибирского кольцевого источника фотонов».
Футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги из перечня, наоборот, исключили. Эти объекты уже ввели в эксплуатацию.
За реализацией проектов будут пристально наблюдать. Контроль необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и денег из ФНБ.
Дополнительные два миллиарда рублей российские власти выделяют на финансирование в 2020 году программы льготной сельской ипотеки, которая оказалась очень востребованной.