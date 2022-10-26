Перечень банков, сделки по которым возможны по спецразрешению, утвердили в России | 360°

Власть 26 октября 2022, 14:21 Перечень банков, сделки по которым возможны по спецразрешению, утвердили в России Президент Путин назвал 45 банков, сделки по которым возможны по спецразрешению РИА "Новости"

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Российский президент Владимир Путин утвердил список из 45 российских банков, с долями иностранцев в которых пока нельзя совершать сделки. Распоряжение главы государства опубликовали в среду, 26 октября, написал ТАСС.

В перечень организаций вошли Райффайзенбанк, «Вестерн Юнион ДП Восток», Озон банк, Ситибанк, ОТП банк, Яндекс банк. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2022 года. При этом сделки могут совершаться на основании специального решения президента Российской Федерации.

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Владимир Путин также подписал указ о продлении действия специальных мер в области внешнеэкономической деятельности России до 31 декабря 2023 года. Он коснулся торговли отдельными видами сырья и продуктов с недружественными странами.

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Российский кабмин уточнил, что ограничения не затронут государства — члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.