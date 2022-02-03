Переброска войск США в Европу только доказывает, что у России есть обоснованные поводы для беспокойства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN.

«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе», — привел слова Пескова телеканал.

Решение Соединенных Штатов о переброске войск, как добавил пресс-секретарь российского лидера, является «лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства».

В ближайшие дни Штаты перебросят дополнительно порядка двух тысяч военных в Европу, заявил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он пояснил, что они идут отдельно и в дополнение к 8,5 тысячи американских военных, «которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

Журналистка телеканала CNN Кейтлан Коллинз сообщила о заявлениях главы Белого дома Джо Байдена о том, что он якобы информировал российского коллегу Владимира Путина о своих планах по переброске войск в Европу. До этого телеканал со ссылкой на неназванных представителей администрации сообщил, что США направят дополнительные войска в страны Восточной Европы для поддержки союзников по НАТО.

В последнее время на Западе все чаще звучат заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину. Российская сторона такие обвинения не раз прямо опровергала, напомнила «Газета.ru».