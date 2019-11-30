  • Пензенского депутата задержали за пьяную езду

    30 ноября 2019, 20:09

    Алена Макаренко

    Депутата законодательного собрания от «Единой России» Владимира Вдонина задержали за езду в пьяном виде в Пензенской области. Его исключат из партии. Об этом в Instagram написал заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

    Он назвал поведение депутата аморальным и вызывающим. «Вдонин должен быть наказан и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции», — заявил Ревенко. По его мнению, коллегам из регионального отделения ЕР нужно оперативно собраться и вынести вердикт.

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    Замсекретаря возмутило, что представитель партии и фракции «Единая Россия» в законодательном собрании сел за руль пьяным. Политик наплевал на закон и безопасность других людей, отметил Ревенко. При этом тот «козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры»

    Замсекретаря поблагодарил сотрудников ГИБДД за бдительность и быструю реакцию, благодаря чему удалось избежать возможной трагедии.

    Ревенко напомнил коллегам их главную задачу — служить людям. Должность и партийная нагрузка не играют при этом никакой роли. Если кто-то не понимает эту мысль, должен заняться другими делами. А всем переступившим закон предстоит ответить по всей строгости.

    Кроме того, Ревенко напомнил слова президента России Владимира Путина на XIX Съезде «Единой России». Тогда глава государства дал определение лидеру — «тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже».