Пенсионную систему в России призвали скорректировать

«Если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, давайте тогда отменим правило пяти лет, по которому граждане теряют доходы от инвестирования пенсионных накоплений», — такая инициатива поступила от руководителя партии Сергея Миронова.

Благодаря этому получится закрыть лазейку для мошенников из НПФ.

Депутат считает несправедливым предложение Минтруда, в основе которого лежит обязанность фондов восстанавливать финансовые потери россиян. Вернуть доходы от своих пенсионных накоплений может небольшое число соотечественников, поскольку процесс занимает много времени.

Кроме того, многие граждане плохо разбираются в вопросах права и финансов. Поэтому они не могут узнать, где и на какую сумму их обманули.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проиндексировать федеральные социальные пособия. Он подписал это постановление, сообщили в пресс-службе правительства. С 1 февраля 2021 года социальные выплаты увеличатся на 4,9%.

С 2014 года в РФ введен мораторий на пенсионные накопления. Они превращаются в часть страховой пенсии и идут на выплаты пожилым людям. Увеличить накопления можно только с помощью инвестирования уже сформированных средств. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заморозка накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года.