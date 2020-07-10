Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты в случае второй волны COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил продлить меры поддержки граждан после 1 июля, в том числе продумать новые льготы для работающих пенсионеров. Бессараб допустила, что правительство расширит варианты помощи населению, особенно при второй волне коронавируса.
Во время пандемии людям старшего поколения помогали социальные работники и волонтеры, которые покупали продукты питания и товары первой необходимости. О пенсионерах заботились волонтерские и благотворительные организации, НКО.
«После этого можно сказать, что мы действительно одна большая семья, члены которой заботятся друг о друге», — отметила депутат.
По словам Бессараб, при назначении выплат разным категориям граждан власти прежде всего брали во внимание риски, связанные с ограничениями в работе. Основную помощь получали семьи с детьми и те, кто мог потерять доход. Людям старше 65 лет постоянно приходит пенсия, поэтому решение о доплатах для них регионы принимали самостоятельно.
Практически все субъекты РФ оказали пенсионерам финансовую помощь на покупку средств индивидуальной защиты.