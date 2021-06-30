Пенсионерке пригрозили лишением опеки над внучкой за вопрос Путину. Президент пообещал разобраться

Президент России Владимир Путин успокоил жительницу Кемеровской области. Пенсионерку заставили забрать жалобу на детский сад с протекающей крышей, угрожая лишить опеки над внучкой.

Об этом она рассказала во время прямой линии с президентом. Женщина отметила, что ее внучка пошла в детский сад, который работает уже почти 40 лет. Там начала протекать крыша — никто не реагировал на жалобы, пока Елена Владимировна не обратилась к Путину. Однако обращение пришлось отозвать, потому что женщина стала получать угрозы о лишении опеки над внучкой.

«Елена Владимировна, если вы нас слышите, не беспокойтесь об опекунстве над внучкой: такой проблемы не существует. Пусть беспокоятся те, кто вам угрожает», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что обсудит этот вопрос с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

«Обратите внимание, сделайте заявки и подключайтесь к программе реновации. И обратите внимание на должностных лиц, которые пытаются запугивать людей. Надеюсь, примете своевременное решение. Доложите мне об этом, пожалуйста», — сказал президент.

Ведущие сообщили, что во время связи с Кемеровской областью на системы прямой линии начались мощные DDOS-атаки. Из-за этого сильно ухудшилась связь.