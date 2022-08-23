Пенсионерам захотели упростить получение компенсаций за капремонт

Российских пенсионеров старше 70 лет, инвалидов первой и второй групп, а также других льготников предложили освободить от необходимости собирать справки для получения компенсации за взносы на капительный ремонт. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект разрабатывает первый замглавы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Систему не только упростят, но и переведут в автоматический режим.

«Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объеме у муниципальных органов власти. Другое дело, что она зачастую разрозненна», — пояснил парламентарий.

Сейчас льготники, претендующие на скидку или компенсацию, должны предоставить от семи до девяти документов. Некоторые из них можно заказать на «Госуслугах», другие — получить при личном обращении.

Зачастую пенсионеры сами не могут обратиться в компетентные органы. Им требуется сопровождение опекуна или помощь родственников. Предлагаемый проект закона может избавить льготные категории граждан от волокиты. В России также предложили ввести «родительские зарплаты».