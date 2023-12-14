Власть 14 декабря 2023, 16:41 Пенсионер из Новосибирска пожаловался Путину на рост тарифов ЖКХ Путин пообещал изучить обоснованность повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске РИА «Новости»

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Основание для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги изучат по поручению президента России Владимира Путина. С жалобой к главе государства в ходе прямой линии и пресс-конференции обратился пенсионер, который заявил, что тарифы вырастут больше, чем проиндексированная выплата.

Собеседник президента России пояснил, что плата за коммунальные услуги увеличится до 14%, а пенсия выросла только на 7,5%.

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«Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», — пообещал Путин.

Глава государства пояснил, что нужно смотреть на реальные цифры, так как индексация пенсий проходила уже несколько раз, а тарифы меняли летом прошлого года и новые изменения теперь произойдут только в июле 2024-го.

Также Путин напомнил, что семьи, чьи расходы на ЖКХ большие имеют право на получение субсидий.

«Посмотрим, какое соотношение этих параметров в Новосибирской области. Обязательно сделаю, обещаю», — подчеркнул президент.

В ходе своего выступления глава государства добавил, что считает несправедливым уплату пенсионерами банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Поэтому для этой категории россиян такие сборы отменят.