Пенсии военнослужащим в России проиндексируют на 10%

В России на 10% проиндексируют пенсии военнослужащим. Перерасчет проведут с 1 июля. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Военные также получат возможность проходить службу, если их признали не годными и наградили государственными наградами за участие в боевых действиях. Служить им разрешат на отдельных должностях. Право уволиться по состоянию здоровья в любой момент сохранится.

Законом расширили список лиц с правом на государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Изменения коснутся воспитывавших и содержавших застрахованных лиц в течение минимум пяти лет до совершеннолетия.

Указанным военным также начислят единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для признанных не годными из-за военной травмы, если они изъявят желание продолжить службу.