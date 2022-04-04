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    04 апреля 2022, 15:40

    Пенсии по инвалидности в РФ начнут начислять автоматически

    Оксана Кириллова

    В России начнут автоматически начислять пенсии по инвалидности, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом написал ТАСС.

    Пенсии по инвалидности в РФ начнут начислять автоматически

    Ранее для начисления пенсий требовалось подавать заявления.

    «Для получения положенной пенсии не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — сообщил Мишустин во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

    Упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, будет действовать в России до 1 июля 2022 года. Ранее установленная инвалидность автоматически продлевается на шесть месяцев. Кроме того, упрощенный порядок подразумевает возможность присвоения инвалидности без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

    Упростить порядок получения инвалидности поручил президент Владимир Путин в начале 2021 года. Тогда предполагалось, что такая схема будет действовать на время введения ковидных ограничений.