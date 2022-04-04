Пенсии по инвалидности в РФ начнут начислять автоматически

В России начнут автоматически начислять пенсии по инвалидности, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом написал ТАСС.

Ранее для начисления пенсий требовалось подавать заявления.

«Для получения положенной пенсии не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — сообщил Мишустин во время встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Упрощенный порядок установления инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, будет действовать в России до 1 июля 2022 года. Ранее установленная инвалидность автоматически продлевается на шесть месяцев. Кроме того, упрощенный порядок подразумевает возможность присвоения инвалидности без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Упростить порядок получения инвалидности поручил президент Владимир Путин в начале 2021 года. Тогда предполагалось, что такая схема будет действовать на время введения ковидных ограничений.