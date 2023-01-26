Власть 26 января 2023, 16:06 Пенсии для жителей новых регионов будут назначать по российским нормам с 1 марта Премьер Мишустин: с 1 марта жители новых регионов будут получать пенсии по нормам РФ РИА «Новости»

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Пенсии жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей начнут назначать по российским нормам с 1 марта. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Соответствующий пункт содержится в подготовленном правительством законопроекте о пенсионом обеспечении в новых регионах. Мишустин указал на важность этого документа.

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«Значимый законопроект — о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям, по российским нормам», — рассказал председатель правительства.

Пенсии и набдавки к ним будут индексироваться, как и по всей России, уточнил он.

Михаил Мишустин также призвал подробно информировать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о доступной им соцподдержке. Он отметил, что это «очень чувствительные» темы и люди должны понимать, на какую поддержку могут рассчитывать и как ее получить.