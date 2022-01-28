Педофилов-рецидивистов будут сажать пожизненно

Педофилов, которые повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребенка, и тех, кто совершил это впервые против нескольких детей, будут сажать пожизненно. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее пожизненный срок давали педофилам, которые повторно совершили преступление в отношении детей младше 14 лет.

Пожизненное лишение свободы светит тем, кто совершил противоправные действия против половой неприкосновенности ребенка и чьи действия связаны с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

По закону предварительное следствие по подобным преступлениям является компетенцией следователей Следственного комитета России.

Данный закон приняли в РФ после того, как летом 2021 года мужчина изнасиловал и убил в Киселевске двух десятилетних школьниц.

Спикер Совета Федерации Валентина Матиенко предложила рассмотреть вопрос о возможной химической кастрации педофилов.