Педофилам предложили ограничить доступ в интернет

Педофилам предложили ограничить доступ к интернету. С такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступлений, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в интернет», — сказала она в интервью RT, говоря именно о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Она также уточнила, что в комплекс мер для противостояния таким преступникам должны войти пожизненный надзор и невозможность откупиться при помощи штрафа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов, которые повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребенка либо сделали это впервые, но сразу против нескольких детей.

Прежде спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить и возможность химической кастрации педофилов. Она отметила, что в других странах используют эту меру наказания и к их опыту можно обратиться.