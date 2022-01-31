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    31 января 2022, 11:40

    Педофилам предложили ограничить доступ в интернет

    Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ограничить доступ в интернет педофилам

    Екатерина Боснак

    Педофилам предложили ограничить доступ к интернету. С такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    «Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступлений, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в интернет», — сказала она в интервью RT, говоря именно о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Она также уточнила, что в комплекс мер для противостояния таким преступникам должны войти пожизненный надзор и невозможность откупиться при помощи штрафа.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов, которые повторно совершили преступление против половой неприкосновенности ребенка либо сделали это впервые, но сразу против нескольких детей.

    Прежде спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить и возможность химической кастрации педофилов. Она отметила, что в других странах используют эту меру наказания и к их опыту можно обратиться.