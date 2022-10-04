Педиатрический корпус Морозовской больницы открылся после капремонта в Москве | 360°

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Педиатрический корпус Морозовской больницы открылся после капремонта в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел открытие педиатрического корпуса Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом сообщила НСН.

По словам мэра, в этом учреждении лечится «почти каждый четвертый ребенок».

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«Сейчас вот старый самый большой корпус больницы полностью реконструирован, оснащен самым современным оборудованием», — добавил глава города.

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Главный врач больницы Валерий Горев рассказал, что в больнице врачи будут принимать несовершеннолетних пациентов с заболеваниями по части неврологии, почек, гастроэнтерологии, аллергологии и иммунологии, а также педиатри.

Москва

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