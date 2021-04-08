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    08 апреля 2021, 15:25

    Пчеловодам запретят делать пасеки на болотах и кладбищах

    Дарья Морозова

    Новые правила для пчеловодов предложили в Минсельхозе. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

    По данным «Экспресс-газеты», планируют запретить обустройство пасек около рек, озер и болот, а также на территориях бывших кладбищ и мусорных полигонов.

    «Необходимо заботиться о качестве меда, он должен быть экологически чистым», — считает глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

    Новые правила коснутся и частных лиц, и индивидуальных предпринимателей.