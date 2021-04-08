Пчеловодам запретят делать пасеки на болотах и кладбищах

Новые правила для пчеловодов предложили в Минсельхозе. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным «Экспресс-газеты», планируют запретить обустройство пасек около рек, озер и болот, а также на территориях бывших кладбищ и мусорных полигонов.

«Необходимо заботиться о качестве меда, он должен быть экологически чистым», — считает глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Новые правила коснутся и частных лиц, и индивидуальных предпринимателей.