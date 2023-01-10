Власть 10 января 2023, 14:42 Патрушев заявил о необходимости России иметь современные вооруженные силы и спецслужбу Патрушев: России нужно иметь такие ВС, чтобы у врагов не было даже мысли воевать РИА «Новости»

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России важно иметь современные Вооруженные силы и спецслужбы, учитывая текущую ситуацию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«Нам в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами», — сказал Патрушев.

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Также он подчеркнул, что сила России в ее многонациональном и многоконфессиональном народе, их трудолюбии, разных взглядах на жизнь. По его словам, в стране существует уникальная культура. Ведь Россия не является ни Европой, ни Азией, ни «анти-Западом».

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Глава Совбеза Патрушев заметил, что ненависть не может быть объединяющим началом для русского. Скорее всего, это чувство характерно для представителей Запада, называющих РФ противником.