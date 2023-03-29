Власть 29 марта 2023, 11:51 Патрушев заявил о необходимости предотвратить конфронтацию между ядерными державами Секретарь Совбеза Патрушев: Россия привержена постулату о недопустимости ядерной войны РИА «Новости»

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Россия считает, что нужно предотвратить военную конфронтацию между ядерными государствами. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии, написал ТАСС.

Он считает, что «провокационное поведение» западных стран в контексте украинского конфликта может привести к ужасным последствиям. Ведь такие действия противоречат совместному заявлению «ядерной пятерки» в начале 2022 года о том, что ядерную войну нельзя допустить.

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«Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием», — сказал Патрушев.

Также председатель Совбеза РФ подчеркнул, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты. И это случится несмотря на то, что военная помощь Запада киевскому режиму возрастает.