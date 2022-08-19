Патрушев заявил, что США пытаются скрыть свое участие в разработке коронавируса

Соединенные Штаты могут перекладывать вину за происхождение коронавируса на другие страны, таким образом пытаясь избежать ответственности. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть свою роль в разработке патогена», — сказал он во время выступления на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. Его процитировал ТАСС.

Патрушев добавил, что американские власти также пытаются отвлечь внимание от ведущейся деятельности по наращиванию военно-биологической активности.

По его мнению, США борются с терроризмом лишь на словах. При этом они сами активно используют террористические группировки, чтобы достичь геополитических целей.

Он привел данные, согласно которым за первые семь месяцев 2022 года в 65 государствах произошло более 3,3 тысячи террористических атак. Свыше восьми тысяч человек в результате них погибли, еще пять тысяч пострадали.