Власть 02 апреля 2024, 02:52 Патрушев заявил, что НАТО готовит диверсантов для антироссийских операций Патрушев: инструкторы НАТО готовят диверсантов для операций против России Pixabay

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Инструкторы НАТО готовят наемников и диверсантов для участия в операциях против России. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — отметил секретарь Совбеза.

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НАТО де-факто является стороной российско-украинского конфликта, заявил Патрушев. Североатлантический альянс способствует обстрелу российских городов и принимает решения о поставках нового вооружения на Украину.

США и НАТО хотят сохранить Украину или хотя бы ее часть как подконтрольное им антироссийское государство. Поэтому цели СВО по демилитаризации Украины остаются актуальными, заявил Патрушев.