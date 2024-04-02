02 апреля 2024, 02:52
Патрушев заявил, что НАТО готовит диверсантов для антироссийских операций
Патрушев: инструкторы НАТО готовят диверсантов для операций против России
Инструкторы НАТО готовят наемников и диверсантов для участия в операциях против России. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях», — отметил секретарь Совбеза.
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НАТО де-факто является стороной российско-украинского конфликта, заявил Патрушев. Североатлантический альянс способствует обстрелу российских городов и принимает решения о поставках нового вооружения на Украину.
США и НАТО хотят сохранить Украину или хотя бы ее часть как подконтрольное им антироссийское государство. Поэтому цели СВО по демилитаризации Украины остаются актуальными, заявил Патрушев.
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