Патрушев провел встречу с главой МВД Сербии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром внутренних дел Сербии Александром Вулином. Беседа состоялась в Москве. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Совбеза.

Политики обсудили российско-сербские отношения в вопросе борьбы с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

«Намечены конкретные шаги по продолжению обмена информацией между правоохранительными органами и спецслужбами, а также по обучению сербских специалистов в российских образовательных учреждениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и тематике противодействия вмешательству извне во внутренние дела обоих государств», — сказано в сообщении.