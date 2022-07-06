Патрушев прилетел в Хабаровск и обсудил в штабе ВВО боевую подготовку

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил штаб Восточного военного округа в рамках рабочей поездки в Хабаровск. Там он обсудил вопросы боевой подготовки. Особое внимание Патрушев обратил на угрозы, которе связаны с наращиванием военной деятельности Соединенных Штатов и союзников.

Патрушев посмотрел на работу Регионального центра управления обороной и обсудил с командованием Восточно военного округа выполнение основных мероприятий органов военного управления и войск округа, написало РИА «Новости».

Также Патрушев обсудил с военными вопросы боевой подготовки и перевооружения войск и сил. Когда речь зашла о военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Арктике, то особое внимание уделили существующим угрозам нацбезопасности России, которые связаны с наращиванием военной деятельности США и их союзников.

Ранее Патрушев заявил, что действия НАТО приведут к дестабилизации безопасности по всей Европе.