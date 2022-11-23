Власть 23 ноября 2022, 07:56 Патрушев прилетел в Армению на саммит ОДКБ Секретарь Совбеза РФ Патрушев прилетел в Ереван на заседание саммита ОДКБ Пресс-служба Кремля

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уже находится в Армении, где пройдет саммит ОДКБ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«В Ереване Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ», — сказано в сообщении.

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Саммит ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване. Его участниками являются Армения, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Армянская сторона в этом году председательствует в объединении, в следующем году эстафету примет Белоруссия.

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Президент РФ Владимир Путин также будет участвовать в саммите, об этом ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства должен встретиться с президентом Армении Николом Пашиняном.

Накануне, 22 ноября, Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе. Речь шла о выполнении обязанностей, оговоренных 31 октября в Сочи.